ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯೋದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಡಿದವರು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ರೀಮೇಕ್ ನೋಡಿದವರು... ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಥೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ, ಸ್ವತಃ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ.

'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಟೀಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟೀಸರ್ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುದ್ದಲಿ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್

ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಈ ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಲಯಾಳಂ ಒರಿಜಿನಲ್ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕಳೆದ ದಿನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.