- OTTಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ.. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು ಕಷ್ಟ
ದೃಶ್ಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಿರಾಜ್' ಸದ್ಯ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.
ದೃಶ್ಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಆಗಿವೆ. ದೃಶ್ಯಂ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಿಂದ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಮಿರಾಜ್' ಸದ್ಯ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಮಿರಾಜ್ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋನಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು. ಕಥೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಥೆ ಏನು?
ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅಭಿರಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಭಿರಾಮಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು
ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು ಕಷ್ಟ
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.