Mahesh Babu New Look: ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ 'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ 'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಗಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿನ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಯಣಿಸುವ ಮುನ್ನ... ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರುದ್ರ," ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ಅವತಾರ
ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ರಗಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 'ರುದ್ರ' ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಿರಾಫೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಬಿದಿರಿನ ತೆಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಮಸಾಯಿ ಮಾರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತು
ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿವೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ರುದ್ರ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ತನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು. ತಾನು ಕೇಳದ ಒಂದು ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಅವನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವನು ಮತ್ತು ಉಗ್ರನೂ ಹೌದು. ಮಹೇಶ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಟಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲರು," ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನದ್ದು. ಆ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಮತ್ತು ಮಸಾಯಿ ಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಮುಂಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 1.43:1 IMAX ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾರಾಗಣ
ಹಿಂದೆ SSMB29 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. "ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ... ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ... ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿಗಂತದಾದ್ಯಂತ ಪಯಣಗಳಿಗೆ," ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳು
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.