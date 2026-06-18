1949ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘Mahal’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಬಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 76 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತಿಗೂ 'ಮಹಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾನಾ? ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. 'ಸ್ತ್ರೀ', 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ', '1920' ಮತ್ತು 'ಹಾಂಟೆಡ್ 3D' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಖತ್ ಹೆದರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಜವಾದ ಆರಂಭ 1949ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಹಲ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮಾಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ 'ಮಹಲ್' ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
1949ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಹಲ್' ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಅರಮನೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯಮಯ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಹಾರರ್-ಮಿಸ್ಟರಿ ಜಾನರ್ ಅನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ 1949ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧುಬಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ರಹಸ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
'ಆಯೇಗಾ ಆನೇ ವಾಲಾ' ಹಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸ
ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಆಯೇಗಾ ಆನೇ ವಾಲಾ' ಹಾಡು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಈ ಹಾಡು, ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಮಹಲ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ?
'ಮಹಲ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಭಯವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನು 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಅನೇಕ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ, 'ಮಹಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಮಹಲ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.