ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಟ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರಿಂದ. ಇವರಿಬ್ಬರು 'ಚಿನುಕು ಚಿನುಕು ಅಂದುలತೋ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಟೌಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಟೌಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು ಮೋಹನ್. ಆ ಹಾಡು ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 'ಅಮ್ಮೋರು' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 75 ಶಾಲೆಗಳ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ 'ಅಮ್ಮೋರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ದುರಂತ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮರನಾಥ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್, ಸಂಭಾವನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ತಂದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಸಹೋದರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಳಾಸವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಪತಿ ಹೊರಗಿನವರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮರನಾಥ್ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನವರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ, ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮರನಾಥ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಪತಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಳಾಸವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.