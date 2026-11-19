ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ (ನವೆಂಬರ್ 19) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನಟಿಯೇ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಂದಿರೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ? ಯಾವ ನಟಿ?
2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹಿಂದಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್. ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು.
ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ!
ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾರಾ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸ್ವತಃ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರೇ "ಇಂದಿರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನೇ" ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಕುಟುಂಬದ ನೈಜ ನಂಟು!
ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಲ್.ಕೆ. ದತ್ತಾ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ನಡೆಯುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ತಮಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಲಾರಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅಭಿನಯದ 'ಹೆಡ್ ಬುಷ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿ ಅವಂತಿಕಾ ಅಕೇರ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ವತಃ ಅವರ ಪತಿ, ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ಕರೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ!
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಾಕಿ ಭಗ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಜಿತ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರವಿದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದಾಗ ಲಾರಾ ಮೊದಲು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಮುಖಚರ್ಯೆಗೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮುಖಚರ್ಯೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ!
1984ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.