ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಕಮಿಷನರ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನಿಂದ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆಯೇ ತಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಕಮಿಷನರ್ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಬಯೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಎಎನ್ಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹೌದು, ಬಯೋಪಿಕ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ ರಜನಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವೊಂದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ನಟಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನ
ಬಯೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, "ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ರಣವೀರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಟಿಸಿದರೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಣವೀರ್ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, 'ರಣವೀರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು," ಎಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈಗಲೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಣವೀರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಐಪಿಎಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರವಂತೆ. ನಾನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು 'ದಾವೂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ' ಕಾರಣ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೇ ತಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2012ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಲಲಿತ್, ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಒಬ್ಬನು 'ಬಾಬಾ' ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ದಾವೂದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
"ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ... ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3:30ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. 'ನೀವು ಬಾಬಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಫಿಕ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ. ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಬಾಬಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ, 'ನೀವು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಬೇಕು' ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, 'ನಾನೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬೇಕಾದವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ' ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವನು, 'ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದ," ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಂತರ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ದಾವೂದ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ. 'ದಾವೂದ್ ಭಾಯ್, ಲಲಿತ್ ಭಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ' ಅಂದ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವನು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಆಗ ದಾವೂದ್, 'ನೀನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡು, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ," ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2005 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (RCA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (PCA) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.