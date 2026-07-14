ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದು, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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