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ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ: ನಟಿ ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?

entertainment Jul 14 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram
Kannada

ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್

ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಾಠಿ ನಟಿ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
Image credits: Instagram
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ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ

ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ನೋವನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಜೀವನದ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದು, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ನೋವಿನ ನಂತರ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: Instagram
Kannada

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: Instagram

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