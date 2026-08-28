ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ.

ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಫೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಯೋ-ಯೋನ್ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ರಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ, ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ! ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಯೋ-ಯೋನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಬಳಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಯಂಗ್-ಸೂಕ್, 1999ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸಿಯೋ-ಯೋನ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ - ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ವರ್ತಮಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಶುರುವಾಗೋದು.

ಸಿಯೋ-ಯೋನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ತಂದೆಯ ಸಾವು. 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಂಗ್-ಸೂಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಯೋ-ಯೋನ್ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳ ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ, ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ.

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ಮೊದಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಕೇಳೋ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ಯಂಗ್-ಸೂಕ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಾಯದ ಬದಲು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಯೋ-ಯೋನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಯಂಗ್-ಸೂಕ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಥ್ರಿಲ್.

ಈ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

2020ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಲೀ ಚುಂಗ್-ಹ್ಯುನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಶಿನ್-ಹೈ, ಜಿಯೋನ್ ಜೊಂಗ್-ಸಿಯೋ, ಕಿಮ್ ಸುಂಗ್-ರ್ಯೊಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ. ಪ್ರತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ "ಈಗ ಏನಾಯ್ತು?" ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಪ್ಲೇ.

"ಭೂತಕಾಲದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಿ?" ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ 'The Call' ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು Netflix ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.