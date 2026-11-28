Amitabh Bachchan: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು 'ಕೆಬಿಸಿ 18' (KBC 18) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿವಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುರಿತು ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರದ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18'ರ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಕ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ (ಗೋಡೆ ಕಲೆ) ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಬಿಗ್ ಬಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಮಿತಾಭ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಾಷೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ತಾವು 'ತಮ್ಮ ಕೋಣೆ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ'
ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, "ನಾನು 'ಕೋಣೆ' ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಪತಿದೇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೇಡಂ (ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್) ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಜಯಾ ಅವರಿಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ನಾಲ್ಕೂ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಯಾ ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅವು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1973 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ವಿವಾಹ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಜಂಜೀರ್' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ 1973 ರ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಜಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವಾಯಿತು. 1974 ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜನಿಸಿದರೆ, 1976 ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜನಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಜಯಾ
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಗುಡ್ಡಿ', 'ಅಭಿಮಾನ್', 'ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ', 'ಮಿಲಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. 1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಜಯಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1998 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ್ ನಿಹಲಾನಿ ಅವರ 'ಹಜಾರ್ ಚೌರಾಸಿ ಕಿ ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಜೋಡಿಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.