ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಹೊಸ ಪೋಷಕರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಕೋಟ್, ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಚಂಕಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ರು. ಡಾರ್ಕ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತ ವಿಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ್ವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ
ಈ ಜೋಡಿ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಗನಿಗೆ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರಾದ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾದ ಜರ್ನಿ
ಕತ್ರಿನಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬರವಾರಾದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.