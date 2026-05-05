ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ UA 13+ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮೇ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ನಟ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು'. ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ UA 13+ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು.
ಈಗಾಗಲೇ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಝೀ ತಮಿಳು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್. 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೇಕ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನಾಟಿ, ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಅನಘ ಮಾಯಾ ರವಿ, ಶಿವದ, ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್
ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಯುವ ಸಂಗೀತ ಸಂವೇದನೆ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಿ.ಕೆ. ವಿಷ್ಣು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೈವಾನನ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅನ್ಬರಿವ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್ ಜೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅರುಣ್ ವೆಂಜಾರಮೂಡು ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ-ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಿಆರ್ಒ ಆಗಿ ಪ್ರತೀಶ್ ಶೇಖರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.