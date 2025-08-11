ಕಪಿಲ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಿಶಾಲ್, ಶೇಖರ್, ಶಾನ್ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಈ ಚುಟುಕಾದ ಮಾತು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ (Kapil Sharma) ಅವರ ಒಟಿಟಿ ಶೋ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಸದ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರೆಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶೋ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕಿಸ್' ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆಯು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಕಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಸಿ?
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶೋನ ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ವಿಶಾಲ್-ಶೇಖರ್, ಗಾಯಕರಾದ ಶಾನ್ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಗಾಯಕ ಶಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: "ಶಾನ್ ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ಉದಿತ್ ಸರ್, ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಶಾನ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ಜಾದೂ ಕಿ ಝಪ್ಪಿ' (ಮಾಯಾ ಅಪ್ಪುಗೆ) ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಉದಿತ್ ಜೀ ಅವರೇ 'ಜಾದೂ' ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ!"
ಕಪಿಲ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಿಶಾಲ್, ಶೇಖರ್, ಶಾನ್ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಈ ಚುಟುಕಾದ ಮಾತು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿವಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಪಿಲ್ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದನ್ನೂ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಗಾಯಕನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ನಗುವಿನ ಇಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಕಪಿಲ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.