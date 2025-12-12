Kannada

ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟೀವ್‌

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟೀವ್‌.

cricket-sports Dec 12 2025
Author: Santosh Naik Image Credits:Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌

ಧೋನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್‌ ಫೋಟೋ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ Throwback ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋ

ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಕಂಡಿದೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌

ಆದರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಿಂತ ಒಂದು ಪೋಟೋ ಸಖತ್‌ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಗಿ ಕಂಡಿದೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಹೃತಿಕ್‌ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಹೌದು, ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ Throwback ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಕ್ರಿಶ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಫೋಟೋ

ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಕ್ರಿಶ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿದ್ರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿದ್ರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಪ್ರವಾಸದ ಪೋಟೋ

ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಶ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಅದೇ ಫೋಟೋ ಫೊಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ವೇಳೆ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಶನ್‌ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು

ಇದು 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ 2006ರವರೆಗಿನ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni
Kannada

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್‌

ನೀವು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್‌ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/Sakshi Singh Dhoni

ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌..' ಎಂದು ಬರೆದ ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ 5 ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿವರು!

IND vs SA ಏಕದಿನ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು!

WPL 2026: ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯವರಿವರು!