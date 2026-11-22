ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಟಿಯ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರ ಆಗಮನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು.. ಕ್ಷಮಿಸು!'
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಸತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಭಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು? ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ!
ತಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವ ಬದಲು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಯೇ ಬಂದು ಸಲಹೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಭಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ' ಎನ್ನುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಾರಿ!
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಬಳಸಿರುವ ಪದಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ 'ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ!' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು', 'ಕ್ಷಮಿಸು ಅಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹ್ಯಾಷ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 'ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಭಾ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ!
ಇನ್ನು ನಭಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಭಾ ನಟೇಶ್, ಇದೀಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.