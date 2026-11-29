ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪಾಕೆಟ್ ನಾವೆಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಕುಮಾರರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ವಿಭಿನ್ನ ನಟ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮಿಳಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಕೋಪದ ಕಿಡಿ ಹಾರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಪರಸ್ಪರರ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮನಸಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗೆ ಕಾರಣ ‘ಪಾಕೆಟ್ ನಾವೆಲ್’ ಸಿನಿಮಾ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಕುಮಾರರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪಾಕೆಟ್ ನಾವೆಲ್’ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು!
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಗು. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣವೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್’ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
‘ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಕುಮಾರರಾಜ ‘ಪಾಕೆಟ್ ನಾವೆಲ್’ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಾಗಮ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಮಿಳಿನತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯಣ
ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡದಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಜನವರಿ 14ರಂದು ‘ಪಾಕೆಟ್ ನಾವೆಲ್’ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.