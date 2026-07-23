- Home
- Entertainment
- Cine World
- 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಿತು! CM Thalapathy Vijay ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ?
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಿತು! CM Thalapathy Vijay ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ?
Actor Thalapathy Vijay: ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ... ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ! 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿಆರ್ನಿಂದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವರ್ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್
1977ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವರ್ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (1977ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು) ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಮೀನವ ನನ್ಬನ್' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪಡೆದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತ್ತು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು!
ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿದೆ. 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, 'ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ಸ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
ಎಚ್. ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ (Swansong film) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಂತರ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ 'ಮೀನವ ನನ್ಬನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ "ತಂಗ ತೋಣಿಯಿಲೇ...", "ಪಟ್ಟಣತ್ತು ರಾಜಾವಾಮ್..." ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ "ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್" ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಜನರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಏರುವುದು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು.
ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವರ್ ಎಂಜಿಆರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಆ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟವನ್ನು, ಇಂದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಿ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುವರ್ಣಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.