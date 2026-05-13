ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋ ಮೊದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೈಲರ್ 2'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಇದರ ಓಟಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಯ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನ ಅಟ್ಟಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್'ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೇ 'ಜೈಲರ್ 2'. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಜೈಲರ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

ಡಾನ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ಕೂಡ ಒಂದು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆಯೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ 'ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ' ಎಂಬ ಡಾನ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್ 2'ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ'. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.