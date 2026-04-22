'ಜೈಲರ್ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "ಅಳಪ್ಪರೈ ಕೆಳಪ್ಪುರೋಂ, ತಲೈವರು ನಿರಂತರಂ! ಇಟ್ಸ್ ಎ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ #Jailer2" ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು 'ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ' ಅಂತ ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 'ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ 'ಜೈಲರ್ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್, 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ" ಅಂತ ತಲೈವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ಜೈಲರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ 'ಜೈಲರ್ 2' ಜೊತೆಗೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'KH x RK' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ನಟರನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿಸಲಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತಲೈವರ್ 173' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಜನಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.