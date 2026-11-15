ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನೋಡದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ನಟ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಕನ್ನಡದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಾಷಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಭಾಷೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಿರುವ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ?
ಮುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಕನ್ನಡದ 'ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಇವರು, ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು' (Guppedantha Manasu) ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮುಕೇಶ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. 2020ರಿಂದ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಇದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.