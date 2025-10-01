- Home
- Entertainment
- Cine World
- ನಾಗಾರ್ಜುನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ಆತನ ಮಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ.. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು!
ನಾಗಾರ್ಜುನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ಆತನ ಮಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ.. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನೇ ಮನ್ಮಥ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮನ್ಮಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚೈತನ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ `ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ` ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಜಗ್ಗುಭಾಯ್, ಚೈತನ್ಯರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತು. ಚೈತನ್ಯರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಣಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೇಳಿದ್ರು.
ಇದು ಹುಡುಗಿ ನಂಬರಾ?
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು '5 9 12 19' ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹುಡುಗಿ ನಂಬರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀನೇನು ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಹುಡುಗೀರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಚೈತನ್ಯರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಜೋಶ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, 'ಏ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ'ಯಿಂದ ಹಿಟ್ ಆದ್ರು. ಸಮಂತಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು, ಈಗ ಶೋಭಿತಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.