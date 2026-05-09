ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳಿವೆಯೋ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಜಗ್ಗುಭಾಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳು ಮಾಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸತತ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕೆಲಕಾಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೆಸರನ್ನು, ಈಗ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ವಡಾಲ' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಇಷ್ಟ ಸುಮಾರು ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರಾಗಿದ್ದರು. ಜುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂ ಮುಡಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತಹ ಇಷ್ಟವೆಂಬುದು ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು
'ಆ ಘಟನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಮೇಲೆ, ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಆಗ ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಲ್ಡಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ, 'ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು' ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ' ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.