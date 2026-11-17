ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ!" 'ಓಂ' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಓಂ' (O.M) ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಾವು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ!"
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತಂತೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ತಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಫಿದಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾವೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, 'ಓಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.