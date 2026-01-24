ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನಿ, ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ..!
ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನಿಸಿಯಂ, ಸತು, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಳ್ಳು (Sesame) ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಎಳ್ಳಿರದ ಅಡುಗೆಮನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಅಮೃತದಂತಹ ಬೀಜ. ಈ ಬೀಜಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಅಪಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ.
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರ!
ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ರೀಸಿಯಮ್, ಸತು, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಳ್ಳು ಹಾಲಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಅವು ಬಾದಾಮಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
7-ದಿನಗಳ ಎಳ್ಳು ಸೇವನೆ - ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ:
ಮೊದಲ 1-2 ದಿನಗಳು: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರದ ನಾರು ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
3-4 ದಿನಗಳು: ಎಳ್ಳು ಮೂಳೆಗೆ ಬಲ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನಿಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ನಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
5 ನೇ ದಿನ: ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಲಿಗ್ನಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಸಮಾಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
6-7 ದಿನಗಳು: ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಸತುವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು, ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
