ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ!
ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Stage 4 Breast Cancer) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನಟಿ, ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಪಸಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅತೀವ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಐವಿ (IV) ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ – ರೊಜ್ಲಿನ್ ಭಾವುಕ ಮಾತು:
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಂಚದ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ರೊಜ್ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, "ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ನನ್ನ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿಯ ಚಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು," ಎಂಬ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಖಾರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮರವೊಂದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರೊಜ್ಲಿನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಖಾರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. "ನಗ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಾಹಸ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಗ್ನತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುವ ನಿಮಗೆ 'ಭಾರತ ರತ್ನ'ವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು! ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ನಗ್ನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ರೊಜ್ಲಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ:
ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ರಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೊಜ್ಲಿನ್, ಪೆಟಾ (PETA) ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂದು ಅವರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ 'ಧಮಾ ಚೌಕಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, 'ಸವಿತಾ ಭಾಭಿ' ಎಂಬ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 2018ರಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೈಮ್ ಅಲರ್ಟ್' ಎಂಬ ಕಿರುತೆರೆ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಖಾನ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಎದುರು ಸೋಲೊಪ್ಪದೆ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
