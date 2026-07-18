ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ 9 ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (National Film Award) ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕವೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ 9 ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುವ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರೊಬ್ಬರು ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಆ 9 ಮಹಾ ನಟರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ (6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಬಿಗ್ ಬಿ 'ಸಾತ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' (ಹೊಸಬ), 'ಅಗ್ನಿಪಥ್', 'ಬ್ಲಾಕ್', 'ಪಾ' (ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಮತ್ತು 'ಪಿಕು' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಒಲಿದಿದೆ.
2. ಐದು ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇವರು 'ಅಂಕುರ್', 'ಅರ್ಥ್', 'ಖಾಂಧರ್', 'ಪಾರ್' ಮತ್ತು 'ಗಾಡ್ಮದರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗಾಗಿ 5 ಬಾರಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಒಟ್ಟು 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹೆದ್ದಾರಿ (2010, ಕನ್ನಡ) - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ (ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ)
ಇರುವರ್ (1997, ತಮಿಳು) - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ
ಅಂತಃಪುರಂ (1998, ತೆಲುಗು) - ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ
ಧಯಾ (2002, ತಮಿಳು) - ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕಾಂಚೀವರಂ (2007, ತಮಿಳು) - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಕನ್ನಡದ 'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹೆದ್ದಾರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
4. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ವಿಶ್ವನಾಯಕ' (5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ 1 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ಮೂಂದ್ರಮ್ ಪಿರೈ', 'ನಾಯಕನ್', 'ಇಂಡಿಯನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಹಾಗೂ 'ತೇವರ್ ಮಗನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
5. ಮಲಯಾಳಂನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟರ್ (5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ಕಿರೀದಂ', 'ಭಾರತಂ', 'ವಾನಪ್ರಸ್ಥಂ' (ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
6. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಸಿಂಗಂ' (4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಖ್ಯಾತ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ 'ಜಖ್ಮ್', 'ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ತನ್ಹಾಜಿ' (ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ) ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
7. ತಮಿಳಿನ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ (4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ 'ಆಡುಕಲಂ' ಮತ್ತು 'ಅಸುರನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಹಾಗೂ 'ಕಾಕ ಮುಟ್ಟಲ್' ಮತ್ತು 'ವಿಸಾರಣೈ' ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
8. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ (4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಮಲಯಾಳಂನ ಈ ಹಿರಿಯ ದೈತ್ಯ ನಟ 'ಒರು ವಡಕ್ಕನ್ ವೀರಗಾಥ', 'ವಿಧೇಯನ್', 'ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
9. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕ್ವೀನ್' (4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು):
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ 'ಫ್ಯಾಷನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಹಾಗೂ 'ಕ್ವೀನ್', 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್', 'ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಂಗಾ' ಚಿತ್ರಗಳ ನಟನೆಗಾಗಿ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.