‘ಈಶ್ವರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ‘ವರ್ಷಂ’ ಮತ್ತು ‘ಛತ್ರಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
‘ಈಶ್ವರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ‘ವರ್ಷಂ’, ‘ಛತ್ರಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, ‘ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದರು.
ಇಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸರಳತೆ, ವಿನಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ‘ಫೌಜಿ’, ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಜೊತೆಗೆ ‘ಕಲ್ಕಿ 2’, ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವರೆಗೆ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಗ್ರ ನಟರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ‘ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವ ನಟನಿಂದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎರಡೂ ಅನನ್ಯ.
‘ಈಶ್ವರ್’ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಲುಕ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ‘ವರ್ಷಂ’ ಮೂಲಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ‘ಛತ್ರಪತಿ’ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ‘ಚಕ್ರಂ’ನಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’, ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗಿತು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಪುಡಿಗೈಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಕಟೌಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ವಿನಯಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ದೊರೆತರೂ ಅವರ ಸರಳ ನಗು, ಎದುರಿನವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹನಟರು, ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ!
ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನಾದರೂ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ‘ಫೌಜಿ’ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಥಾಹಂದರದ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಮೇಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ‘ಕಲ್ಕಿ 2’ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಲಾರ್ 2’ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಅಗ್ರಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ‘ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.