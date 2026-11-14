ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೂ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ₹1.8 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹453 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.8 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೆಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹453 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ!
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸುಮಾರು ₹1.08 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿತು, ಇದು ತರುವಾಯ ಅದರ ರಂಗಭೂಮಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು, ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಿದೆ!
ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹343.11 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ಗಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹404.97 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹48.70 ಕೋಟಿ (487 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ₹453.67 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹453 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್!
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಜೆಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ, ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದರ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಅವರು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದ್ಯಾತ್ಮಕ ಸೂತ್ರ!
ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಆಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈಗ, ಚಿತ್ರವು 100 ನೇ ದಿನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್" ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡರೆ, ಸಣ್ಣ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.