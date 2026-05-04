ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಲ್ಫತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 'ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಓ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವಿದ್ದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಲ್ಫತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದುಲ್ಕರ್, ಅಮ್ಮನನ್ನು "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಸುಂದರ ಉಮ್ಮಿಚ್ಚಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಲವ್ ಯೂ ಫಾರೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್, ಮಾ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಫತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ 'ಓ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಮಲರ್ಗಳ್ ಕೇಟ್ಟೇನ್' ಹಾಡನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ," ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗೇಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಓಣಂ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಕಾಂತಾ' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು INCA ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ತಮಿಳು) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ #DQ41 ಅನ್ನು ಕೂಡ ದುಲ್ಕರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.