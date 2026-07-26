ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನವೇ ನರಕ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕರಾಳ ಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ಅವರದ್ದು. ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯವರೆಗೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏಕೆ ತಗುಲಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 3 ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ
ಕೊನೆಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 2017 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವೂ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಂಬಾನಿ, ಟಾಟಾ ಅಥವಾ ಅದಾನಿ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಟಿವಿ ನಟಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರ. ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು, ದಿನಸಿ, ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ "ಯೇ ರಿಷ್ಟಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲತಾ ಹೈ" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ತಯಾರಕರು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಲು ವಘೇಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.