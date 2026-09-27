ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘Fauji’ ಸಿನಿಮಾದ ‘World of Fauji’ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ‘ಫೌಜಿ’ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೌಜಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ‘ಫೌಜಿ’ಯ ಕಥಾ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟಾಕಿ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಸ್ ಮಾಂಟೇಜ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್?
ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಹೊಸ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ವೊಂದನ್ನು ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ?
ಮೂಲತಃ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ‘ಫೌಜಿ’ಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫೌಜಿ’ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್-ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೌಜಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಂದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.