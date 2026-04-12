ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಒಂದರ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕತೆ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಅಂಟೆಮ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತೆರಳುವ ನಾಯಕಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆತ್ಮದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇದೊಂಥರ ಟೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾರರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಟ್’ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಝೋಂಬಿ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಇಡೀ ಊರೆ ತತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ. ಇದನ್ನ ನೆಟ್’ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನರಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮವೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆ. ನೆಟ್’ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇದೊಂದು ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಅಪ್ಪ-ಮಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಬುಶನ್ ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಝೋಂಬಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ನೀವು survival films ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ…. ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ
ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದರೂ ನಟ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಟಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಸಿನಿಮಾ