ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಹರಿದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಣವ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರೂ ಎಸ್ತರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇ 21 ರಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟಿ ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ದೃಶ್ಯಂ ತಮಿಳು ರಿಮೇಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. "ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರಣವ್‌ನ ನೋಡೋಕೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು," ಎಂದು ಎಸ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಆದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಪ್ರಣವ್ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಪ್ರಣವ್‌ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಣವ್ ಒಂದು ಹರಿದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಲಾಲ್ ಅಂಂಕಲ್ ಅವರ ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮಗ ಇವರೇನಾ ಅಂತ ನಂಬೋಕೆ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಲ್ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರಣವ್‌ಗಾಗಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್‌ನ ಜೀತು ಅಂಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಪು (ಪ್ರಣವ್) ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಪ್ರಣವ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಸ್ತರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Related Articles

Related image1
ಮಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್? ಏನಿದು 'ತುಡಕ್ಕಂ' ರಹಸ್ಯ!
Related image2
500 ಕೋಟಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ, 300 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ: ದೃಶ್ಯಂ 3 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಯಾಕ್ ಹೀಗಂದ್ರು!

"ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರಣವ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎಸ್ತರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಲಾಲ್ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಒರು ನಾಳ್ ವರುಂ'ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಲ್ ಅಂಕಲ್ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿತ್ತು," ಎಂದು ಎಸ್ತರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸೂಪರ್ ಹೆಸರು, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳಿ

"ಮಣಿಯನ್ ಪಿಳ್ಳ ರಾಜು ಅಂಕಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಲಾಲೇಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲಾಲ್ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಎಸ್ತರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಲಾಲ್ ಅಂಕಲ್, 'ಆಹಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪುವಿನ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರೂ ಎಸ್ತರ್ ಅಂತಾನೇ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಹೆಸರು, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳಿ' ಅಂದ್ರು," ಎಂದು ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಫ್‌ಎಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.