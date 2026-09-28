Special Songs: ತಮನ್ನಾ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಕರಿಯರ್‌ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿಯರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್!

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಹಲವು ನಟಿಯರು, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್‌ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್, ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಜೋರು

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ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂಬರ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ!

ತಮನ್ನಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಾಯ್ ನಾನ್ನಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಹೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್

ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಥೆರೆಸಾ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ‘ಸುಲೋಚನಾ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಕ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಏಸು ನಾಗುಲ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ!

ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಸೀನಿಯರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳೂ ಆಗಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್‌ಗೆ ಬರಲು, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಹಲವರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.