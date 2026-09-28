ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಇಮಾನ್‌ವಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕೆಲ ನಾಯಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ರಂತಹ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫರ್ಸ್

Related Articles

Related image1
ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಕಯಾದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯರದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ: ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬ್ಯೂಟೀಸ್!
Related image2
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ: ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು!

ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೆಸರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಇಮಾನ್‌ವಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್!

ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಇಮಾನ್‌ವಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಇಮಾನ್‌ವಿ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಫೌಜಿ’ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಮಾನ್‌ವಿ ಹೆಸರು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯರ ಪಯಣ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.