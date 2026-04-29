ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೋ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೋ ತನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಟೀಸರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಟೀಸರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
"ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ಅದೊಂದು ದಿನ ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗಿತ್ತು' ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಟೀಸರ್ ಸಾಗಿದಂತೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ತನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲೇ ಆತ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಟೀಸರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಝಲಕ್ ಕೂಡ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸೋಮವಾರ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಂಟನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಪರ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು, ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಕಥೆಯನ್ನು 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2013ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ದೃಶ್ಯಂ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮೇ 21ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.