ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಪಿ ಬಳಸಲಿದ್ದಾರಾ ರಾಜಮೌಳಿ? ಕಿಲಿಕಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಆರ್ಆರ್ಆರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ, ಇದೀಗ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ವಾರಣಾಸಿ’ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರಾ ರಾಜಮೌಳಿ?
ಇದೀಗ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕಿಲಿಕಿ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಭಾಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ? ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತು ಇರಲಿದೆ? ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಷೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ‘ವಾರಣಾಸಿ’ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.