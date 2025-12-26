- Home
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತುಹೋದಳು.. ಸಾಯೋ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು: ಆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಯಮಾಲಿನಿ
ನಟಿ ಜಯಮಾಲಿನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಗಿಳಿಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾಳೆ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಿನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣ 'ಈ ಹುಡುಗಿ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ನಟರು ಕೂಡ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು
ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಟಿ ಜಯಮಾಲಿನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಜಿಆರ್ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆದಾಗ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹೋದಾಗ 'ಜಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಎಂಜಿಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಎಂಜಿಆರ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ತನಗೆ ಸಾಕು ಎಂದರು.
ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ
ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಡ್ರೆಸ್, ಟ್ರೋಲ್, ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆಂದೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತುಹೋದಳು
'ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೊಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಇಂದಿಗೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೂ ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತುಹೋದಳು' ಎಂದು ಜಯಮಾಲಿನಿ ಬೇಸರಪಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದು, 1994ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 1995ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿತು
ತನ್ನನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮೊದಲು ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಂದರು. ಒಮ್ಮೆ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಟಿ ಶಾರದಾ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನೂ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಬಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿತು. ಕೃಷ್ಣ, ವಿಜಯನಿರ್ಮಲಾ ದಂಪತಿಯ ಸಾವು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
