ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವಂತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2001ರಲ್ಲಿ 'ರೆಹನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳುಬೀಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಸಂಜು' ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ರೆಹನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ' ಇಂದು ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಗತೊಡಗಿತು.
ಜನರು ಅವರನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದವು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು' ಎಂದು ಹಲವು ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕೆಲಸ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಜು' ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ... ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ್ರೂ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
'ಸಂಜು' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 'ಹೊಸ ಜೀವನ' ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು 'ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಜಿಂದಗಿ' ಮತ್ತು 'ಬಾಬಿ ಜಾಸೂಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನಾದಾನಿಯಾಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಸಿ 814: ದಿ ಕಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್' ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.