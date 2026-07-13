ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ತಮಿಳ್ ಮುರುಗನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಧನುಷ್ ಅವರ ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜಿ ಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ತಮಿಳ್ ಮುರುಗನ್' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಒಂದು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಆಯುಧವಾದ 'ವೇಲ್' (ಭರ್ಜಿ) ಇದೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೇ ನಿಂತಿದೆ. ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಪೊಲ್ಲಾದವನ್', 'ಆಡುಕಲಂ', 'ವಡ ಚೆನ್ನೈ' ಮತ್ತು 'ಅಸುರನ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಡ ಚೆನ್ನೈ II: ಅನ್ಬುವಿನ್ ಎಳಚಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ಅವರನ್ನು 'ತಮಿಳ್ ಕಡವುಳ್' (ತಮಿಳರ ದೇವರು) ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಧನುಷ್, "ತಮಿಳು ಜನರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಕ, ಯೋಧ, ರಾಜ ಮತ್ತು ನಾಯಕ. #sonofkottravai ತಮಿಳ್ ಮುರುಗನ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ತಮಿಳ್ ಮುರುಗನ್' ತಂಡ
'ತಮಿಳ್ ಮುರುಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿವುಮತಿ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಧನುಷ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ 'OM' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'OM' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಅವರ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ 'ಕಾರಾ'. 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರವು ನೋವಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಕಾರಾ' ಸಿನಿಮಾ 1991ರ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ.