ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರ'. ಇದನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಾಗಿ ಧನುಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಧನುಷ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಕರ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 'ಪೋರ್ ತೊಳಿಲ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಕರ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೆಸ್‌ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ D55 ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ, ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 'ಲಬ್ಬರ್ ಪಂತ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಚ್ಚೈಮುತ್ತು ತಮಿಳರಸನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ

ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಲು ನನಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ," ಎಂದು ಧನುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಮರನ್' ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ D55 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರ' ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

Related Articles

Related image1
2.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಸ್-400, ಧನುಷ್ ಗನ್
Related image2
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಮದುವೆ? ಮರಾಠಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮಾಜಿ ಅಳಿಯ!

ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರಜ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಜಯರಾಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಐಶಾರಿ ಕೆ. ಗಣೇಶ್ 'ಕರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ತೇನಿ ಈಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.