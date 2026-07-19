Nolan Praises RRR: ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನೋಲನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖದರೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಅವರ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಚಿತ್ರವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ನೋಲನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನೋಲನ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನೋಲನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಲನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನೋಲನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಲನ್, ಭಾರತೀಯ ನಟರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
'ಹಳೆಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಯಾ ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಗಡಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಲನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೋಲನ್ ನೆನಪಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೋಲನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.