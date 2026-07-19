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ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್: ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮರಾಠಿ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
entertainment Jul 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Our own
Kannada

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್

ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Our own
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ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಬಾರಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Our own
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ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದೆವು

ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದೆವು. ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Our own
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ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆ

ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Our own
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ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ

ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸೆಳೆತ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Our own

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