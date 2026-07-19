ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದೆವು. ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು.
ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸೆಳೆತ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ನಟಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಆ ಸತ್ಯ!
ಪತಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್
Girija Oak: ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಸತ್ಯ
Pooja Sawant: ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ: ನಟಿ ಪೂಜಾ ಸಾವಂತ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?