ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ ನಾಗಬಾಬು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಟೀ ಖರ್ಚಿಗೂ ಹಣ ಗಳಿಸದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೋತರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ಚಿರಂಜೀವಿ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ನಾಗಬಾಬು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ನಾಗಬಾಬು ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಬಾಬು, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ನಿಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾಗಬಾಬು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೋತು, ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ತಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೂ ಇದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ 'ರುದ್ರವೀಣೆ'.
ಹೌದು, ನಾಗಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ 1988ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತಾದ 'ರುದ್ರವೀಣೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
'ಮುಗ್ಗರು ಮೊನಗಲ್ಲು' (Mugguru Monagallu) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತ್ರಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.