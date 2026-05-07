Kannada

ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ: ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು?

'ಪೆದ್ದಿ' ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

entertainment May 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Asianet News
Kannada

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಂಭಾವನೆ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂಭಾವನೆ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Shivarajkumar fan pages
Kannada

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಂಭಾವನೆ

ಇನ್ನು, ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಸಂಭಾವನೆ

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Image credits: @boman irani
Kannada

ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸಂಭಾವನೆ

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಸಂಭಾವನೆ

ಹಿಂದಿ ನಟ ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಸಂಭಾವನೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಭಾವನೆ

'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಸಂಭಾವನೆ

'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: stockPhoto

ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡತಿ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್

ನಟಿಸಿದ್ದು 4 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ಈ ನಟಿಗೆ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಅಂತಾರೆ!

ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್… ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಚಂದನವನ