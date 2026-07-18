ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಲ್ಲಿ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು?
ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, 'ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಗುಣ ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, 'ಅವಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ, 'ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು' ಎಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಾತು
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು 'ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗರು ಯಾಕಿರಲ್ಲ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಕ್ಷಣವೇ, 'ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?' ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜರ್ನಿ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಯಾನೆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್', 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ', 'ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಳೀಧರ್ ಲಾಪತಾ' ನಂತಹ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್-ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.