'ಖತರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ' ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಟಿ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ತಾನು ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ ಫರ್ಹಾನಾ, ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಲದಿಂದ ತಾನು ಹೇಗೆ ಪಾರಾದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಅವರ ಆರೋಪವೇನು?
ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?
ಫರ್ಹಾನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ನೀಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಬದಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಾವಿದರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓದಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಷಯವೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?
ಆ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದು, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಫರ್ಹಾನಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೇಗೋ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸಾದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಚಕನಾಗಿದ್ದನೇ?
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದೂ ತನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಫರ್ಹಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಕ್ಫ್ರಂಟ್
ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಸದ್ಯ 'ಖತರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 15' ಎಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 'ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು', 'ಸಿಂಘಂ ಅಗೇನ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.