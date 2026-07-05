ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯೇ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ ಸೌತ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೀಗ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (Aishwarya Lekshmi) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೀಗ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'ಗಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ರಂಗನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ತನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಗಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (ಮದುವೆ) ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ
2024ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 8, 10 ಮತ್ತು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿನಯದ 'ಗಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ 2' ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾ ಅಯ್ಯವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಗಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೀರರ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.