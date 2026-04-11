ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣ, ಬದಲಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭೂಮಿ, ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಇರುವ ದಾರಿ.
ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭೂಮಿ, ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವುದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭೂಮಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನದಿಂದ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.