'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಟಿ. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿದವು. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ನಂತರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್', 'ಕಾಂತ', 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು 'ಐರನ್ ಲೆಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಂತಹವರನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಐರನ್ ಲೆಗ್' ಎಂಬ ಟೀಕೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಾಪ್ಸಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೂ ಇಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
100% ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಆದರೆ ಆ ನಟಿಯರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದಾಗ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 100% ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.